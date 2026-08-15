«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей

«Локомотив» намерен приобрести полузащитника Сергея Бабкина у «Крыльев Советов».

Московский клуб планирует оформить трансфер 23-летнего самарца после предстоящей продажи в «Зенит» Артема Карпукаса. Бабкин должен заменить 24-летнего воспитанника красно-зеленых в центре полузащиты. В контракте хавбека с «Крыльями» прописана сумма выкупа в 300 миллионов рублей.