«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей

«Локомотив» намерен приобрести полузащитника Сергея Бабкина у «Крыльев Советов».
Московский клуб планирует оформить трансфер 23-летнего самарца после предстоящей продажи в «Зенит» Артема Карпукаса. Бабкин должен заменить 24-летнего воспитанника красно-зеленых в центре полузащиты. В контракте хавбека с «Крыльями» прописана сумма выкупа в 300 миллионов рублей.
- Бабкин находился в системе «Локомотива» с июля 2019 года по сентябрь 2022 года. Он провел 20 матчей за основную команду железнодорожников и не отметился результативными действиями.
- В сентябре 2022 года «Крылья Советов» арендовали игрока у «Локомотива», а годом позже выкупили его.
- За все время Бабкин провел за самарскую команду 112 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.
Источник: «Спорт-Экспресс»