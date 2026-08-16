Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о победе команды над «Балтикой» (2:1) в 4-м туре РПЛ.

«Никто не говорил, что «Спартаку» будет легко в матче с «Балтикой». Так и получилось, но я говорил, что будет либо ничья, либо минимальная победа «Спартака». Даку хорошо сыграл в этом матче, сделал голевую передачу на Угальде, который был одним из лучших.

Неудивительно, что оба форварда были вместе на поле, тем более, что Даку сыграл в качестве плеймейкера перед голом. Он полезно сыграл против «Балтики», но калининградцы не заслужили поражение в этом матче», – сказал Мостовой.