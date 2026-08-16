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  • Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»

Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»

16 августа, 22:56
5

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о победе команды над «Балтикой» (2:1) в 4-м туре РПЛ.

«Никто не говорил, что «Спартаку» будет легко в матче с «Балтикой». Так и получилось, но я говорил, что будет либо ничья, либо минимальная победа «Спартака». Даку хорошо сыграл в этом матче, сделал голевую передачу на Угальде, который был одним из лучших.

Неудивительно, что оба форварда были вместе на поле, тем более, что Даку сыграл в качестве плеймейкера перед голом. Он полезно сыграл против «Балтики», но калининградцы не заслужили поражение в этом матче», – сказал Мостовой.

  • «Балтика» занимает шестое место.
  • «Спартак» поднялся на третье.
  • В прошлом сезоне РПЛ «Балтика» выиграла у «Спартака» оба матча.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Мостовой Александр
Комментарии (5)
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АК 68
1786911086
Сашок, ты не прав, Балтика заслужила это поражение, счёт на табло.
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Интерес
1786911261
Кроме счёта, никакие эмоции и ТТД не влияют на положение команд.
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Константин-Шапкин-google
1786911425
Спартак сегодня заработал 3 очка заслужено.
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subbotaspartak
1786937577
...но калининградцы не заслужили поражение в этом матче», – сказал Мостовой... Дипломат, однако...
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SLADE2019
1786959721
Играла Балтика неплохо. Все испортили две ошибки, приведшие к голу. В первом случае отдали мяч сопернику в перспективной позиции, во втором случае вообще курьезная ошибка - один защитник выбивает мяч, но попадает в партнера и отскок сопернику в убойной позиции. Спартак после забитого второго мяча, просто отбивался, ничего не создавая впереди, что очень и очень плохо.
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