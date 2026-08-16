Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)

«Ланс» обыграл «ПСЖ» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок Франции 2026 года.
Единственный мяч забил полузащитник «Ланса» Флориан Товен на 32-й минуте. Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, главным арбитром работал Жереми Пиньяр.
Защитник «Ланса» Киллиан Антонио получил красную карточку на 39-й минуте за грубый подкат в центре поля. У «ПСЖ» на 86-й минуте за отмашку был удален защитник Нуну Мендеш.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе, провел полный матч и пропустил один гол.
Суперкубок Франции. Финал
Источник: «Бомбардир»