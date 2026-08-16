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Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)

16 августа, 23:43
16

«Ланс» обыграл «ПСЖ» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок Франции 2026 года.

Единственный мяч забил полузащитник «Ланса» Флориан Товен на 32-й минуте. Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, главным арбитром работал Жереми Пиньяр.

Защитник «Ланса» Киллиан Антонио получил красную карточку на 39-й минуте за грубый подкат в центре поля. У «ПСЖ» на 86-й минуте за отмашку был удален защитник Нуну Мендеш.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе, провел полный матч и пропустил один гол.

Суперкубок Франции. Финал
Ланс - ПСЖ - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Ф. Товен, 32.
Удаления: К. Антонио, 39 - Н. Мендеш, 87.

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Источник: «Бомбардир»
Суперкубок Франции Франция. Лига 1 ПСЖ Ланс Сафонов Матвей
Комментарии (16)
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Император 1
1786913136
Поздравляю Ланс с победой, даже с красной победили. Не надо было ПСЖ на.цика подзабОрного выпускать.
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Красногорск_Фан
1786913564
Ланс молодцы!! обыграли толстосумов даже в меньшинстве. Еще 2-й гол Ланса судья не засчитал. Это просто праздник какой то
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BRO_football
1786914089
Вот что значит сыграли русский и украинец в одной команде.
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evgevg13
1786914404
Что может сделать вратарь если команда не играла?
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DmitryViktorovich
1786930948
Хохбарный мертвый. Его место во второй лиге
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Триумфальный
1786937471
Дембеле в упор мимо с 5 метров бьёт, какая там победа, играли вроде норм, но реализация конечно...
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Damir07
1786941759
Псж с тех пор как купил этого украинца и с того момента как он в старте играет они ни одного матча не выиграли посмотрите статистику или проиграют или ничью с ним вообще игра не идёт ну что этого тренер не видет хотя очень умный тренер зачем ему он
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zigbert
1786946862
Бывает и такое. В футболе не всегда побеждает сильнейший.
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k611
1786947831
Все козыри были в руках парижан, не воспользовались своими моментами, отсюда и результат. (С другой стороны полезно, опустился с небес на землю).
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Hector вернулся
1787058816
Парижскую помойку переиграли
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