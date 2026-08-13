Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов объяснил спокойную реакцию на победу в матче за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» (2:1).

– Как эмоции, если сравнивать эту победу с победой в Лиге чемпионов?

– Сейчас поспокойнее, конечно. Даже подиума не было. Понятное дело, что тут трофей всего за один матч, где мы были фаворитами. Но, безусловно, получилась тяжелая игра, в которой нужно было хорошо поработать. Потому что соперник подготовился к ней немного лучше. У него был более долгий тренировочный процесс, а у нас многие ребята приехали в течение последней недели.

Переживаний не было, но было понимание того, что мы покажем не самую лучшую свою игру, потому что после отдыха. Значит, нужно было отработать. И думаю, что каждый отработал на максимум того, что было возможно сегодня. Получили закономерный результат, потому что, когда моя команда работает на максимуме, нас тяжело победить.

– Есть ощущение, что вы очень спокойно отреагировали на победу в Суперкубке. Я смотрел после финального свистка – даже рук не вскинули.

– Я о тактике думал. Мне не все моменты в моей игре понравились. Я максималист, у меня всегда в голове мысль, что можно было что-то сделать лучше. Следующий матч за трофей [Суперкубок Франции] уже через четыре дня, поэтому стараюсь сильно не тратить эмоции – и готовиться к следующему матчу.

– Показалось, что игра была тяжелее, чем с «Арсеналом» [в финале Лиги чемпионов].

– Для меня?

– Да.

– Я регулярнее с мячом встречался – это сто процентов. Но не скажу, что по накалу было как-то по-другому. Был достаточно тяжелый матч с английским клубом, и эта тенденция сохраняется в играх со всеми командами из Англии.

– О чем мечтаете сейчас, после очередного трофея?

– Отдохнуть!