Тренер «Тоттенхэма» высказался о поражении от «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк подвел итоги матча с «ПСЖ» (2:2, по пенальти 3:4) за Суперкубок УЕФА.

«Думаю, мы провели очень хороший матч против одной из лучших команд мира – возможно, лучшей. Мы контролировали игру соперника в течение 80 минут – пока счет не стал 2:1. Затем ситуация изменилась, но я очень горжусь командой, игроками, клубом и болельщиками.

Мы показали, что можем адаптироваться и быть прагматичными. Нам нужно было действовать именно так против такой команды, как «ПСЖ», с учетом нашей стратегии в защите, используя как высокий прессинг, так и низкий блок. Первый тайм был практически идеальным, а стандартные положения – очень опасными.

Думаю, мы показали, что можем играть против любой команды мира, в рамках одного матча. Я в этом не сомневаюсь, и это позитивный вывод», – сказал Франк.