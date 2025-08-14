Введите ваш ник на сайте
  • Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Сегодня, 09:50

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе команды над «Тоттенхэмом» (2:2, по пенальти 4:3) в Суперкубке УЕФА.

«Сложно говорить об этом матче... Мы готовились 5-6 дней, это невероятно. И все болельщики, которые постоянно рядом, независимо от результата, поддерживают команду. Для нас очень приятно выиграть этот трофей и подарить его им.

Я считаю, что «Тоттенхэм» провeл очень хороший матч, они сильнее нас и лучше подготовлены. Ситуация была непростой, мы смогли бороться до конца матча. Не знаю, справедливо ли это, но таков футбол, и мы рады за наших болельщиков.

Мы должны совершенствоваться. Я всегда ожидаю от своих игроков ещe большего!

[О дебюте вратаря Люка Шевалье] Я очень рад за него и за всю команду», – сказал Энрике.

  • Голы у «ПСЖ» забили Ли Кан Ин на 85-й минуте и Гонсалу Рамуш на 90+4-й. У «Тоттенхэма» отличились Мики ван де Вен на 39-й и Кристиан Ромеро на 48-й.
  • «ПСЖ» выиграл 5-й трофей в 2025 году после успехов в Лиге чемпионов, чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции.

Источник: RMC Sport
Суперкубок УЕФА Тоттенхэм ПСЖ Энрике Луис
