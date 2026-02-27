Миллер высказался о будущем Семака в «Зените» на 50-летие тренера

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил с днем рождения главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Сегодня специалисту исполнилось 50 лет.

«Уважаемый Сергей Богданович! От всей души поздравляю вас с юбилеем. 50 лет – это знаковый рубеж, когда можно подводить итоги и ставить цели на будущее.

Если емко об итогах: два чемпионства «Зенита» – когда вы были игроком, еще одно – когда входили в тренерский штаб, и шесть чемпионств подряд – когда стали главным тренером. В каждой золотой звезде на эмблеме клуба есть ваш огромный личный вклад. Результат более чем убедительный!

Что касается будущего, то впереди еще много амбициозных целей и задач. Сергей Богданович, желаю Вам долгих лет на посту главного тренера «Зенита»! Новых успехов, новых побед! И продолжим работу! «Зенит» – чемпион!» – говорится в поздравлении Миллера.