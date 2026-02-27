Введите ваш ник на сайте
  • Нигматуллин – о разделе имущества с бывшей женой: «Здесь может повлиять только сила закона в США»

Нигматуллин – о разделе имущества с бывшей женой: «Здесь может повлиять только сила закона в США»

Сегодня, 08:30
1

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своем бракоразводном процессе.

– Вы с Еленой при разводе договорились поделить все 50 на 50. Этот договор был нарушен, деньги от продажи квартиры она перевела на свои счета. Вот сейчас, когда эмоции утихли, у тебя есть внутреннее объяснение этого поступка?

– Месть женская. Наблюдать, как я счастлив в новых отношениях – мало кому удастся это пережить. Но основное – это алчность, желание обогатиться запрещенным способом.

– Ты не пытался с ней связаться и урегулировать все это мирно?

– Процесс идет уже давно, полтора года прошло. Кто только ни пытался – и друзья общие, и адвокаты. Здесь, может, только сила закона, который действует на территории США, повлиять.

  • Бывшие супруги через суд решают вопросы о разделе двух квартир, находящихся в Москве и Майами, а также парковочных мест.
  • В январе сообщалось, что у бывшей жены Нигматулина арестовали имущество на 63 миллиона рублей.

Источник: ютуб-канал «Между нами»
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан
СильныйМозг
1772171442
Номэду и спартач80 нужно было составить брачный договор, ато потом вот такие эксцессы будут.
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
14:18
1
ФотоОбъявлен второй соперник России по товарищеским матчам в марте
13:07
6
ФотоНеймар станцевал у углового флага в стиле Винисиуса
12:38
1
Миллер высказался о будущем Семака в «Зените» на 50-летие тренера
12:17
19
ФотоРоссия сыграет со сборной со 131-го места в рейтинге ФИФА
11:16
19
Радимов назвал «Ахмат» фаворитом в матче с ЦСКА
10:59
16
ВидеоФанат повалил Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико
10:45
1
Дивеев – о дебюте за «Зенит»: «Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0»
10:21
18
Карасев: «Может, я на ЧМ-2026 еще поеду, ну вдруг?!»
10:11
10
Все новости
Семин сказал, кто будет бороться за золото в РПЛ
14:09
Ещенко оценил шансы «Спартака» выиграть трофеи в этом сезоне
13:49
1
Карасев объяснил, почему допускал ошибки в прошлом сезоне
13:35
1
Жена Семака поздравила мужа с юбилеем: «Личностная трансформация – до интеллигентного эстета с безупречным вкусом»
13:23
2
Стало известно, будет ли ЦСКА подписывать защитника «Пари НН»
12:50
Обляков – о комментаторах: «Жду, чтобы не оценивали действия игрока, а говорили по факту, по моменту»
11:58
ФотоГлущенков нашел новый клуб
11:46
2
Голкипер сборной назвал топ-3 вратарей России
11:37
У Смородской нет сомнений, что «Локомотив» возобновит сезон РПЛ победой
11:20
2
Фото«Локомотив» отправил нападающего в аренду в клуб из Беларуси
11:12
Радимов назвал «Ахмат» фаворитом в матче с ЦСКА
10:59
16
Суд объявил приговор экс-главе «Локомотива» по делу о подстрекательстве к убийству
10:30
1
Дивеев – о дебюте за «Зенит»: «Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0»
10:21
18
Карасев: «Может, я на ЧМ-2026 еще поеду, ну вдруг?!»
10:11
10
Сперцян: «Комментатор должен кричать, давать эмоции»
09:58
4
Дегтярев поздравил Семака с 50-летием – в сентябре он говорил, что не знает тренера
09:33
2
Карасев мог бросить судейство
09:15
3
УЕФА раскрыл количество сотрудников в «Зените» – только в одном клубе Европы их больше
08:59
37
Мостовой – о Карседо в «Спартаке»: «Выиграет три игры – будут на руках носить»
08:48
4
Нигматуллин – о разделе имущества с бывшей женой: «Здесь может повлиять только сила закона в США»
08:30
1
Мостовой: «Хороший комментатор должен меня хвалить»
08:19
3
Вратарь «Балтики» Бориско прокомментировал интерес со стороны «Спартака»
01:07
5
Талалаев раскрыл, чем мотивировал футболистов «Балтики» в матче со «Спартаком»: «Сработало? Еще как»
00:47
3
«Парадоксальная ситуация»: экс-вратарь сборной России продавал вещи из личной коллекции на «Авито»
00:17
2
Семак назвал самое запоминающееся событие в современной истории российского футбола
Вчера, 23:42
5
Челестини впечатлен игрой «Спартака» в дерби: «Они не сломались – это ненормально»
Вчера, 23:25
6
Только один клуб РПЛ попал в топ-25 самых доходных в Европе за 2025-й год
Вчера, 23:13
12
Газзаев раскритиковал «Спартак»: «Ну что это такое?»
Вчера, 22:53
19
Все новости
