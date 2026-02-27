Нигматуллин – о разделе имущества с бывшей женой: «Здесь может повлиять только сила закона в США»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своем бракоразводном процессе.

– Вы с Еленой при разводе договорились поделить все 50 на 50. Этот договор был нарушен, деньги от продажи квартиры она перевела на свои счета. Вот сейчас, когда эмоции утихли, у тебя есть внутреннее объяснение этого поступка?

– Месть женская. Наблюдать, как я счастлив в новых отношениях – мало кому удастся это пережить. Но основное – это алчность, желание обогатиться запрещенным способом.

– Ты не пытался с ней связаться и урегулировать все это мирно?

– Процесс идет уже давно, полтора года прошло. Кто только ни пытался – и друзья общие, и адвокаты. Здесь, может, только сила закона, который действует на территории США, повлиять.