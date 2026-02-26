Челестини впечатлен игрой «Спартака» в дерби: «Они не сломались – это ненормально»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини похвалил «Спартак» за характер, проявленный в очном дерби прошлой осенью.

– После победы над «Спартаком» в начале октября (3:2) вы сказали, что это был самый тяжелый соперник. Прошло несколько месяцев – ничего не изменилось?

– Ничего. Мы вели 3:0 к 20-й минуте, но что произошло дальше? Игроки «Спартака» объединились, встав в круг прямо на поле.

Это ненормально: обычно при быстрых 0:3 соперник полностью рассыпается. Как и ненормально то, что мы повели 3:0 так быстро.

Это был абсолютно сумасшедший матч – и при 3:2 нам было очень тяжело.

– Такие ощущения идут от уровня игроков «Спартака»?

– У «Спартака» очень хорошие игроки, смесь опытных и молодых футболистов. В той игре они показали, что эти игроки еще и хорошая команда.

Если бы это было не так, тот матч ЦСКА выиграл бы 6:0. В начале матча мы летали по полю, но их это не сломало.