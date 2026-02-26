Реакция Погребняка на безграмотность зенитовца Вендела

Павел Погребняк прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о Венделе.

«Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом», – рассказал Семак про бразильца.

«Наверное, Вендел действительно не умеет считать, учитывая какие бешеные штрафы платит за опоздания на сборы «Зенита» (смеется). На мой взгляд, это не очень умно и целесообразно с его стороны.

При этом несомненно, он – игрок сильнейший, определяющий в петербургской команде. Но я думаю, что и перечисленные Сергеем Богдановичем три пункта бразилец в скором времени тоже осилит», – заявил Погребняк.