Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Погребняка на безграмотность зенитовца Вендела

Сегодня, 15:47
12

Павел Погребняк прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о Венделе.

«Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом», – рассказал Семак про бразильца.

«Наверное, Вендел действительно не умеет считать, учитывая какие бешеные штрафы платит за опоздания на сборы «Зенита» (смеется). На мой взгляд, это не очень умно и целесообразно с его стороны.

При этом несомненно, он – игрок сильнейший, определяющий в петербургской команде. Но я думаю, что и перечисленные Сергеем Богдановичем три пункта бразилец в скором времени тоже осилит», – заявил Погребняк.

  • Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
  • Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

Еще по теме:
Погребняк назвал лучшего футболиста в истории РПЛ 4
Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев 3
Сборная России вручила медаль Евро-2008 игроку, не выступавшему на турнире 10
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Погребняк Павел Вендел
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1772110506
СМИ стали разгонять слова Сергея Богдановича. Возможно ли, чтобы Вендел не получил среднего образования? В Бразилии в фавелах такое сплошь и рядом! Но чтобы не уметь читать, считать и писать? Это маловероятно! Как тогда он на самолетах летает? Там же нужно считывать информацию с экрана! Или он на слух воспринимает? Ну тогда он должен знать английский язык на хорошем уровне! Как он рассчитывается в такси, магазинах и прочих местах, где нужны деньги? Вспомнился отличный Советский фильм Буратино и то, как Буратино обманывал хозяин харчевни (актер Баадур Цуладзе)!
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772111200
Ну чемоданы, думаю Вендел по любому умеет считать
Ответить
Бумбраш
1772111677
Зачем в зинке читать и писать,главное серьги в ушах и побольше,цыгане жи)))
Ответить
...уефан
1772111798
...и нашли ж, кого спросить, Погребняка, с лицом золотого медалиста и краснодипломщика, делающего в слове "х*й" от трёх до шести ошибок, в зависимости от скорости инета...
Ответить
Цугундeр
1772112619
) Не трогайте Великого По!) В отличие от большинства присутствующих спартофилов он не падает в обморок от вопроса "с чем писать "жи-ши"..))
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Престианни из «Бенфики» раскрыл, что на самом деле сказал Винисиусу
21:35
4
Гилерме назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
21:21
МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных арбитров
21:00
9
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
20:43
1
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
20:16
6
Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе
19:58
7
Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»
19:34
8
Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела
19:12
2
Видео«Уфа» показала юмористическое видео после скандала с Агаповым
19:06
2
Все новости
Все новости
В РФС отреагировали на возбуждение дел в отношении 9 футбольных судей
21:45
Челестини: «Команды Гвардиолы и Флика меня профессионально не «вставляют»
20:50
Хлусевич раскрыл, кто убедил его перейти в «Ахмат»
20:30
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
20:16
6
Мусаев – о новичке «Краснодара»: «Он может закрыть три позиции»
19:46
Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»
19:34
8
Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела
19:12
2
Орлов определил безнадежную команду в РПЛ
18:35
Бубнов дал инсайд по будущему Галактионова в «Локомотиве»
18:01
4
Смородская – о словах Семака: «Я в шоке, честно говоря»
17:52
14
У Глушакова есть вопросы к руководству «Спартака»: «Пусть раскроют карты»
17:42
5
Мусаев высказался о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
17:31
1
Семака обвинили в оскорблении футболиста «Зенита»: «Выставил папуасом»
17:11
13
Автор 2 голов в сезоне ЛЧ отказал «Ахмату»
16:26
1
Семин высказался о матче «Зенит» – «Балтика»
16:16
4
Реакция Погребняка на безграмотность зенитовца Вендела
15:47
12
Орлов раскритиковал «Локомотив»: «При Семине такого бы никогда не произошло»
15:42
1
Глушаков отказал «Динамо» в статусе топ-клуба
15:25
3
Бубнов спрогнозировал две тренерские отставки в РПЛ
15:10
4
Семак ответил, почему заблокировал трансфер Педро в Саудовскую Аравию
14:58
6
ФотоТоп-10 самых дорогих свободных агентов из России
14:24
4
«Очередной косяк Галицкого»: Бубнову не понравился трансфер «Краснодара»
13:59
5
Прогноз Рабинера на матч «Сочи» – «Спартак»
13:55
5
Реакция Рабинера на безграмотного игрока в «Зените»
13:34
4
В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА
13:30
6
Стало известно, чей звонок обеспечил трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА
13:21
Орлов назвал Соболева «поражением» «Зенита»
13:10
6
Появились подтверждения, что за «Зенит» играет безграмотный футболист
13:05
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 