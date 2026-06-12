Аршавин предположил, кто станет главным разочарованием ЧМ-2026

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что стать главным разочарованием ЧМ-2026 может стать Криштиану Роналду.
– Как вы думаете, кто может стать главным разочарованием чемпионата мира?
– Криштиану Роналду.
– А есть такое, что от него прямо что-то ждут? Ну вот Мбаппе. Может стать разочарованием?
– Думаю, нет.
– Почему?
– Потому что он в порядке.
– Весну плохо провeл.
– Ну, весну… Знаешь, его там все… Мне-то выгодно, что «Реал» плохо играет [Аршавин болеет за «Барселону»], но кто лучшим бомбардиром Ла Лиги стал?
- ЧМ-2026 начался 11 июня.
- Для 41-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду это 6-й чемпионат мира в карьере.
Источник: «Чемпионат»