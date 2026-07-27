Президент ФИФА ответил критикам ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино оставил послание критикам чемпионата мира-2026.

«Мое послание всем, кто...

Всем, кто пропустил нашу прекрасную игру, эмоции, праздники, смех, слезы и радость. Всем, кто пропустил, как дети, младенцы, родители, бабушки и дедушки собрались вместе ради прекрасной игры. Я прошу прощения за то, что матчи закончились, и за то, что вы пропустили всю эту радость и единение. Простите за то, что вы были настолько поглощены ненавистью и критикой, что пропустили все это.

Тем, кто сидит со своими ручками и бумагами, за своими экранами, распространяя ненависть и лживые слухи, я хочу сказать, что, пока вы отсиживаетесь, мы в ФИФА находимся на передовой, организуем, усердно трудимся и проводим лучшее шоу в мире.

Пока вы прячетесь, мы исследуем улицы Канады, Мексики и Соединенных Штатов, общаемся с фанатами, взаимодействуем с людьми и обеспечиваем безопасность каждого. Пока вы разделяете, мы объединяем. Люди объединились семьями, как болельщики, как единое целое.

Этот чемпионат мира прославил человечество в лучших его проявлениях. Мы видели, как команды из малых стран с гордостью играли в самых престижных матчах. Они были уверены в себе, действовали как профессионалы и заставляли свои страны гордиться.

Самое главное – они дали надежду на то, что каждый может быть частью мира и добиваться успеха в игре, независимо от того, откуда он родом. Мы все равны – болельщики, игроки и просто люди. Мы в ФИФА испытываем невероятную гордость и эмоции, наблюдая за этими моментами любви, радости и единства.

Те, кто тратит свое время и силы на ненависть к нам, пожалуйста, уделите минутку размышлениям, медитации, молитве или посмотрите матч и понаблюдайте за лицами, за глазами, за эмоциями. Потому что только наша прекрасная игра может создать такое необыкновенное шоу, где все становятся единым целым и воссоединяются.

К ручкам и бумагам, ко всем экранам. Пусть вы найдете любовь и покой там, где не смогли люди, стоящие за вами. Пусть вы обретете гармонию, как мы в ФИФА обрели свою, и мы показали ее, организовав самый выдающийся чемпионат мира по футболу. Пусть футбол будет выше всякой ненависти.

Наконец, я, как президент ФИФА, невероятно горжусь тем, что внес свой вклад в это шоу, пусть и небольшой. Это прекрасное чувство! С большой любовью ко всем», – написал Инфантино.