Новая информация о трансфере Карпукаса в «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Артема Карпукас приблизился к трансферу в «Зенит».

«Карпукас близок к переходу в «Зенит» за 6 млн евро + бонусы: помните я писал про газовый оффер на 5 мультов? Так вот Борис Ротенберг придумал ответ. Он все также хочет 7 млн евро, но готов получить их не сразу, а через успехи Артема в Питере.

Главное, чтобы фиксированная сумма была не менее 6 миллионов. СБГ готовы пойти на это, так что в ближайшее время стоит ожидать трансфер Пукса из Черкизово в Удельную за 6 млн + бонусы», – написал инсайдер Иван Карпов.