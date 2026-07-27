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Новая информация о трансфере Карпукаса в «Зенит»

Вчера, 22:53
4

Полузащитник «Локомотива» Артема Карпукас приблизился к трансферу в «Зенит».

«Карпукас близок к переходу в «Зенит» за 6 млн евро + бонусы: помните я писал про газовый оффер на 5 мультов? Так вот Борис Ротенберг придумал ответ. Он все также хочет 7 млн евро, но готов получить их не сразу, а через успехи Артема в Питере.

Главное, чтобы фиксированная сумма была не менее 6 миллионов. СБГ готовы пойти на это, так что в ближайшее время стоит ожидать трансфер Пукса из Черкизово в Удельную за 6 млн + бонусы», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • Срок контракта Карпукаса с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.
  • В прошлом сезоне 24-летний хавбек провел за красно-зеленых 35 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем
Комментарии (4)
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1785182313
В прошедшем матче выглядел более чем неубедительно.
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рылы
1785182388
этого не будет. в июне зенит мог отвалить за обоих требуемое - но оба обосрались в первом же туре. тюка бегал как мешок и ничего не показал вообще с крыльями. карпукасный вчера вообще получил самую низкую оценку во всём составе. предлагали 5 - вы теперь поднимаете до 7? 😆 хватит вам и 4х 😄
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yurpolishchukew
1785183187
Комментарий скрыт модератором
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Нейтральный болельщик
1785184466
Будет большой ошибкой его уход, только если Барриос уйдет, тогда может и будет какой то смысл для Артема в этом трансфере
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