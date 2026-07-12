Карпукас – об участнике ЧМ-2026: «В шоке от того, насколько низко можно упасть»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Парагвая.

Французы победили со счетом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти.

Парагвайцы, несмотря на грязную игру, не получили ни одной карточки за 90 минут.

Игру судил 42-летний Ильгиз Танташев из Узбекистана.

«Я сильно удивился поведению игроков Парагвая. Был в шоке от того, насколько низко можно упасть.

Я даже пересматривал ту игру и с каждой минутой думал, что хуже не может быть, но потом снизу стучали.

Даже от Хуана Касереса не замечал какой-то неприятности, во время матчей всe было нормально.

Их поведение – одно из главных открытий чемпионата мира с негативной стороны», – заявил Карпукас.

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