Форлан возглавил сборную Уругвая

Сборная Уругвая назначила Диего Форлана на пост главного тренера.

Сотрудничество рассчитано до марта 2027 года.

47-летний специалист пока будет совмещать работу в главной и юношеской сборных.

Он сменил Марсело Бьелсу, уволенного после раннего вылета с ЧМ-2026.

Будучи футболистом, Форлан выступал за уругвайскую национальную команду с 2002 по 2014 год.

Он забил 36 голов и сделал 13 ассистов в 112 матчах.

В его тренерской карьере были два клуба – «Пеньяроль» и «Атенас».

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