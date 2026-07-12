Инфантино объяснил, почему Трамп не ходит на матчи ЧМ-2026

Джанни Инфантино, президент ФИФА, выразил надежду на то что вручит трофей победителю чемпионата мира вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Инфантино дал эксклюзивное интервью, в котором рассказал о контактах с Трампом во время турнира. По словам главы ФИФА, они общаются практически ежедневно.

«Он счастлив и получает удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевизору», – сообщил Инфантино.

Президент США пока не посетил ни одного стадиона, однако Инфантино не связывает это с вопросами безопасности:

«Нет-нет, полагаю, у него есть и другие дела… А когда он приедет на стадион, люди спросят: «Что он делает на стадионе, когда в мире столько всего происходит?».

«Надеюсь, мы вместе вручим трофей в финале. Такой план был всегда – и так всегда происходило в прошлом – чтобы президент страны, принимающей финал, вручал трофей вместе с президентом ФИФА», – добавил Инфантино.

Также глава ФИФА оценил расширение турнира до 48 сборных как «стопроцентный успех» и допустил, что после чемпионата мира будет рассмотрен вопрос об увеличении числа участников до 64 команд.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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