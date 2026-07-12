Символическая сборная 1/4 финала ЧМ-2026

Приложение «Гол» составило символическую сборную четвертьфиналов чемпионата мира-2026.

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, Индекс ГОЛа – 7,7);

Защитники: Кристиан Ромеро (Аргентина, 7,3), Лисандро Мартинес (Аргентина, 7,6), Пау Кубарси (Испания, 7,3);

Полузащитники: Дезире Дуэ (Франция, 8,3), Алексис Мак Аллистер (Аргентина, 8,1), Джуд Беллингем (Англия, 9,0), Усман Дембеле (Франция, 7,9);

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, 8,5), Лионель Месси (Аргентина, 8,3), Хулиан Альварес (Аргентина, 8,0).

Индекс учитывает все действия футболиста на поле – от голов и точности передач до дриблинга и единоборств.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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