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  • Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»

Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»

Сегодня, 17:46
5

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин выразил недовольство судейством матча 1/4 финала чемпионата мира с Аргентиной (1:3).

Европейская сборная играла вдесятером после удаления Бреля Эмболо на 72-й минуте за «явную симуляцию». Первую карточку форвард получил за фол.

«В ситуациях, где до этого несколько раз должны были быть показаны желтые карточки, судья в итоге показал предупреждение за эпизод, который, на мой взгляд, был обычным безобидным фолом – или, возможно, фола там вообще не было.

Они [ФИФА] защищают своего арбитра из-за правила, применение которого разрушило нашу игру. Это невероятно больно.

Прежде всего, для меня не было ни одного повода показывать аргентинскому игроку [Леандро Паредесу] желтую карточку. Нужно было просто дать игре продолжиться. Он исправил собственную ошибку за наш счет, и после этого мы играли в меньшинстве.

Можно представить, что сейчас чувствует Брель. До этого на нем несколько раз жестко играли, а в атаке у него были два или три хороших момента. Но после удаления он уже не мог помочь команде.

Обвинять его сейчас – это совершенно абсурдно. Он всегда работает на команду, у него всегда были хорошие эпизоды в нашей игре. Конечно, он опустошен тем, что не смог помочь сборной», – сказал Якин.

  • Голы у Аргентины забили Алексис Мак Аллистер на 10-й минуте, Хулиан Альварес на 112-й и Лаутаро Мартинес на 120+1-й. У Швейцарии отличился Дан Ндой на 67-й.
  • Главным арбитром встречи был португалец Жоау Педру Пиньейру.
  • Швейцария повторила свой лучший результат на ЧМ. Ранее команда выходила в четвертьфинал в 1934, 1938 и 1954 годах.

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Источник: ESPN
Чемпионат мира Швейцария Аргентина Эмболо Брель Якин Мурат
Комментарии (5)
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TANNER
1783870568
Точно идиот. Первый момент просто по свински срубил игрока, даже близко мяча не было, железобетонная желтая карточка. Второй момент чистейшая симуляция, это насколько игрок должен быть дауном, что имея желтую вот так нагло падать на ровном месте, Соболев обзавидуется. При чем тут судьи?
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FFR
1783870656
Трудно не согласиться с Якином.
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subbotaspartak
1783872148
"Якина первым делом на кол"-ИВ меняет профессию...
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Бумбраш
1783872695
Прям зинаидовскую схему описал, сперва карась или кукулё судят,а потом лампочкин со своей сворой на срач тв обеляют судей
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