Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин выразил недовольство судейством матча 1/4 финала чемпионата мира с Аргентиной (1:3).

Европейская сборная играла вдесятером после удаления Бреля Эмболо на 72-й минуте за «явную симуляцию». Первую карточку форвард получил за фол.

«В ситуациях, где до этого несколько раз должны были быть показаны желтые карточки, судья в итоге показал предупреждение за эпизод, который, на мой взгляд, был обычным безобидным фолом – или, возможно, фола там вообще не было.

Они [ФИФА] защищают своего арбитра из-за правила, применение которого разрушило нашу игру. Это невероятно больно.

Прежде всего, для меня не было ни одного повода показывать аргентинскому игроку [Леандро Паредесу] желтую карточку. Нужно было просто дать игре продолжиться. Он исправил собственную ошибку за наш счет, и после этого мы играли в меньшинстве.

Можно представить, что сейчас чувствует Брель. До этого на нем несколько раз жестко играли, а в атаке у него были два или три хороших момента. Но после удаления он уже не мог помочь команде.

Обвинять его сейчас – это совершенно абсурдно. Он всегда работает на команду, у него всегда были хорошие эпизоды в нашей игре. Конечно, он опустошен тем, что не смог помочь сборной», – сказал Якин.

Голы у Аргентины забили Алексис Мак Аллистер на 10-й минуте, Хулиан Альварес на 112-й и Лаутаро Мартинес на 120+1-й. У Швейцарии отличился Дан Ндой на 67-й.

Главным арбитром встречи был португалец Жоау Педру Пиньейру.

Швейцария повторила свой лучший результат на ЧМ. Ранее команда выходила в четвертьфинал в 1934, 1938 и 1954 годах.

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