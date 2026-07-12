Глушаков описал Месси двумя словами

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков оценил выступление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Месси – это талант огромный. Понятно, что с детства он пахал, тренировался, всe делал, но он, наверное, талантливее Криштиану Роналду.

Португалец же больше трудяга. По нему это видно, тот же пресс. А Месси ходит пешком, но когда у него мяч, он взрывается, как ракета», – сказал Глушаков.

39-летний Месси забил 8 голов в 5 матчах на ЧМ-2026.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забили по 7 мячей.

Аргентина в 1/4 финала чемпионата мира-2026 сыграет со Швейцарией. Матч начнется в 4:00 мск.

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