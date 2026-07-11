«Сядь, не позорься»: Игнашевич высмеял аналитику Мостового

Бывшие игроки сборной России Сергей Игнашевич и Александр Мостовой поучаствовали в аналитическом шоу.

Они вместе разобрали гол сборной Норвегии в ворота Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 (2:1).

Игнашевичу не понравилось мнение Мостового и он призвал коллегу сесть и не позориться.

В 1/4 финала Норвегия сыграет с Англией. Матч начнется в 0:00 мск 12 июля.

Выход в эту стадию стал лучшим результатом на ЧМ в истории скандинавской сборной.

Нападающий Норвегии Эрлинг Холанд идет третьим в списке бомбардиров этого турнира. У него семь голов. У лидирующих Килиана Мбаппе и Лионеля Месси по восемь мячей.

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