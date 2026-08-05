Хавбек «Краснодара»: «Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне.
«У «Краснодара» нет конкурентов в этом сезоне в борьбе за чемпионство. Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты. Мы сами себе конкуренты, всe будет зависеть только от нас», – сказал Уткин.
Футболист отметил, что именно от игры «Краснодара» будет зависеть итог сезона: команда способна как завоевать титул, так и сама создать себе проблемы.
- После двух туров «Краснодар» занимает 3-е место в РПЛ с 6 очками. Команда уступает «Зениту» и «Спаратку» по разнице мячей.
- 26-летний Уткин в этом сезоне провел 2 игры за «быков».
Источник: Rusfootball.info