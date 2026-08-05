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  • Хавбек «Краснодара»: «Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты»

Хавбек «Краснодара»: «Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты»

Вчера, 10:29
22

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне.

«У «Краснодара» нет конкурентов в этом сезоне в борьбе за чемпионство. Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты. Мы сами себе конкуренты, всe будет зависеть только от нас», – сказал Уткин.

Футболист отметил, что именно от игры «Краснодара» будет зависеть итог сезона: команда способна как завоевать титул, так и сама создать себе проблемы.

  • После двух туров «Краснодар» занимает 3-е место в РПЛ с 6 очками. Команда уступает «Зениту» и «Спаратку» по разнице мячей.
  • 26-летний Уткин в этом сезоне провел 2 игры за «быков».

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Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Спартак Уткин Даниил
Комментарии (22)
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Mirak92
1785916520
Провокатор смуглый уйдёт, будете на привычном 5 -6 месте
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Цугундeр
1785916633
)) "- Далеко, далеко На лугу пасутся ко… - Кони? - Нет, не кони! ----- - Далеко, далеко На лугу пасутся ко… - А, коровы! - Правильно, коровы! Пейте, дети, молоко — Будете здоровы!"
Ответить
NewLife
1785916635
Уткин не крякай на гусей, а то огребешь😆
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Kollljan
1785917053
Вот и поглядим, как в третьем туре будете с хряками бодаться. Они, кстати, тоже не считают вас конкурентами в борьбе за чемпионство. Любопытно будет посмотреть.😁
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Plyash
1785917207
Уткин , а ты не заутятился головой ? Ах , моська , знать она сильна , что лает сразу аж на два слона ?
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ТяжелаяАртиллерия
1785917436
Вот после таких слов и опускаются на 6 строчку, на место, пафосномыслящего спартака.
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Юбиляр
1785917527
"Идёт бычок, качается, Вздыхает на ходу: — Ох, чемпионат кончается, Я третий по годУ!"🤣...
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АртурZaСМ
1785918869
Ну так то любой игрок любого клуба может сказать "Всё зависит только от нас самих" ясен х.е.р зависит от вас, но зависит и от других насколько глубоко вам всадят...
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Спартач80
1785919050
Так и запишем - бухает...
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шахта Заполярная
1785920621
Знать сильна утка, что крякает на слона. Хотя после такой дозы и коровы закрякают
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