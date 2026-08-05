Баринова объявили персоной нон грата в «Локо»

Блогер, болельщик «Локомотива» Александр Иванов высказался о поведении бывшего капитана команды Дмитрия Баринова.

«Дмитрий Баринов – персона нон грата.

Когда после матча у Южной трибуны шла церемония вручения стального рельса Алексею Батракову, Баринов намеренно побежал к трибуне, чтоб забрать внимание на себя. Ему это удалось. Представьте, как это выглядит по отношению к Батракову!

Надеюсь, что после завершения карьеры в «Локо» никто не догадается приглашать этого персонажа на матчи.

Мне говорят, что после матча этот персонаж зашел в тренерскую «Локо». Не очень понимаю, о чем можно с ним разговаривать…

Баринов – персона нон грата», – написал Иванов.