Баринова объявили персоной нон грата в «Локо»

Блогер, болельщик «Локомотива» Александр Иванов высказался о поведении бывшего капитана команды Дмитрия Баринова.
«Дмитрий Баринов – персона нон грата.
Когда после матча у Южной трибуны шла церемония вручения стального рельса Алексею Батракову, Баринов намеренно побежал к трибуне, чтоб забрать внимание на себя. Ему это удалось. Представьте, как это выглядит по отношению к Батракову!
Надеюсь, что после завершения карьеры в «Локо» никто не догадается приглашать этого персонажа на матчи.
Мне говорят, что после матча этот персонаж зашел в тренерскую «Локо». Не очень понимаю, о чем можно с ним разговаривать…
Баринов – персона нон грата», – написал Иванов.
- 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года.
- Накануне по ходу игры «Локомотив» – ЦСКА болельщики «Локомотива» пели кричалку: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!». Также фанаты скандировали и другие оскорбления в адрес футболиста ЦСКА.
- После игры Баринов подошел к сектору, на котором находились болельщики железнодорожников, и поаплодировал им. Фанаты продолжили оскорблять его.
Источник: телеграм-канал Александра Иванова