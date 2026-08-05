Фанат «Локомотива» обвинил Баринова в провокации

У полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова возник конфликт с одним из фанатов «Локомотива» после игры 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России.
Матч закончился ничьей 1:1, а по пенальти 5:4 победили красно-синие. Уже за пределами стадиона фанат обвинил игрока ЦСКА в провокациях.
Баринов: Зачем ты подходишь ко мне?
Болельщик: Не надо сюда подходить, ты провоцируешь, ты зачем это делаешь? Зачем нас провоцируешь?
Баринов: Кого вас?
Болельщик: Зачем ты хлопаешь, зачем подходишь к южной трибуне? Тебе не рады тут.
- 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года.
- По ходу игры болельщики «Локомотива» пели кричалку: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!» Также фанаты скандировали и другие оскорбления в адрес футболиста ЦСКА.
- После игры Баринов подошел к сектору, на котором находились болельщики железнодорожников, и поаплодировал им. Фанаты продолжили оскорблять его.
Источник: «Матч ТВ»