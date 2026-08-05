Фанат «Локомотива» обвинил Баринова в провокации

У полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова возник конфликт с одним из фанатов «Локомотива» после игры 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

Матч закончился ничьей 1:1, а по пенальти 5:4 победили красно-синие. Уже за пределами стадиона фанат обвинил игрока ЦСКА в провокациях.

Баринов: Зачем ты подходишь ко мне?

Болельщик: Не надо сюда подходить, ты провоцируешь, ты зачем это делаешь? Зачем нас провоцируешь?

Баринов: Кого вас?

Болельщик: Зачем ты хлопаешь, зачем подходишь к южной трибуне? Тебе не рады тут.