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  • Галактионов высказался о кубковом поражении «Локомотива» от ЦСКА

Галактионов высказался о кубковом поражении «Локомотива» от ЦСКА

Сегодня, 00:38

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по итогам проигранного дерби с ЦСКА.

  • Команды встречались в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Основное время завершилось ничьей 1:1, по пенальти армейцы победили со счетом 5:4.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Как команда отреагировала на результат? Понятно, что хотелось победить, но когда ты возвращаешься в такой матч, это может быть даже важнее, чем победить в серии пенальти.

– Полностью с вами согласен. Сегодня психологическое состояние очень важно. Нам нужно поймать нити игры и игровой импульс.

Понятно, что мы в ручном режиме ищем определенные связки в силу разных обстоятельств.

Сегодня было очень важно переломить игру, показать характер, чтобы ребята почувствовали, что это тот «Локомотив», который в том сезоне завоевал бронзу.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Локомотив Галактионов Михаил
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