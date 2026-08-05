Галактионов высказался о кубковом поражении «Локомотива» от ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по итогам проигранного дерби с ЦСКА.

Команды встречались в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время завершилось ничьей 1:1, по пенальти армейцы победили со счетом 5:4.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Как команда отреагировала на результат? Понятно, что хотелось победить, но когда ты возвращаешься в такой матч, это может быть даже важнее, чем победить в серии пенальти.

– Полностью с вами согласен. Сегодня психологическое состояние очень важно. Нам нужно поймать нити игры и игровой импульс.

Понятно, что мы в ручном режиме ищем определенные связки в силу разных обстоятельств.

Сегодня было очень важно переломить игру, показать характер, чтобы ребята почувствовали, что это тот «Локомотив», который в том сезоне завоевал бронзу.