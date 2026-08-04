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  • Принято итоговое решение по Fan ID в Кубке России: подробности

Принято итоговое решение по Fan ID в Кубке России: подробности

Вчера, 15:13
10

Fan ID введут в FONBET Кубке России, но не в этом сезоне.

Принято решение запустить систему идентификации болельщиков на матчах турнира с сезона-2027/28.

Она будет работать только на стадионах команд, выступающих в РПЛ, и на кубковом финале.

  • Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
  • С 2025 года Fan ID требуется и для посещения матча на Суперкубок России.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Кубок
Комментарии (10)
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Чилим.
1785846036
Она будет работать только на стадионах команд, выступающих в РПЛ, и на кубковом финале. Как же это в стиле наших бюрократов.
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Semenycch
1785846724
Для парнокопытного стада введение Fan ID просто оскорбление! Руководство РФС почаще оскорбляйте парнокопытных, они это заслуживают!
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рылы
1785846788
дезёувы.
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Красногорск_Фан
1785847163
Кто то ощутил лично пользу от фан-иди? Не знаю таких. Только под этим соусом дали амнистию всем футбольным хулиганам. На чемпионате по борьбе со здравым смыслом его создатели и распространители точно могут занять высокие места. Вот был весной на футболе. Разрешают ходить в маске из под которой видны только глаза. Какой фан ид когда хулиганы спокойно заходят и буйствуют оставаясь не идентифицируемыми в момент выходок. Ясен пень они буйствуют не на месте где куплен билет. Эти законы придумывают люди с больной психикой
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Айболид
1785848244
Да пошли вы на .. й со своим "фануйди"!
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BRO_football
1785852774
Стоит сказать спасибо всем особо буйным футбольным фанатам, которые устраивают драки, поджигают сиденья, пронося в заднем проходе файеры, и кидают на поле всякие предметы. Из-за вас ввели Fan ID. Да, и не важно что Fan ID может не работать, а дураков на стадионе меньше не станет (недавний матч Спартака с Зенитом тому подтверждение). Главное, что у футбольных чиновников выработалось стойкое убеждение о необходимости введения Fan ID как раз из-за таких вот выходок фанатов. Fan ID лишь следствие. А причина - наличие тупого быдла на трибунах, которые не умеют спокойно смотреть футбол.
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ПалкоВводецъ007
1785855242
И какую пользу принёс этот Фан Уйди? Да ничего. Гыгыгы
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