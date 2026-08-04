Принято итоговое решение по Fan ID в Кубке России: подробности

Fan ID введут в FONBET Кубке России, но не в этом сезоне.
Принято решение запустить систему идентификации болельщиков на матчах турнира с сезона-2027/28.
Она будет работать только на стадионах команд, выступающих в РПЛ, и на кубковом финале.
- Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
- С 2025 года Fan ID требуется и для посещения матча на Суперкубок России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова