Фанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»

Болельщики «Локомотива» оскорбляли полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова во время кубкового дерби.

Команды встречались в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время завершилось ничьей 1:1, по пенальти армейцы победили со счетом 5:4.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

По ходу игры фанаты железнодорожников скандировали: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»

После финального свистка Баринов поаплодировал болельщикам «Локо».