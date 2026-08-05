Фанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»

Болельщики «Локомотива» оскорбляли полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова во время кубкового дерби.
- Команды встречались в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Основное время завершилось ничьей 1:1, по пенальти армейцы победили со счетом 5:4.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
По ходу игры фанаты железнодорожников скандировали: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
После финального свистка Баринов поаплодировал болельщикам «Локо».
Источник: «Бомбардир»