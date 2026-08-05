Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»

Экс-капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов вынес вердикт бывшему клубу.

– Когда мы узнаем «всю правду» о «Локомотиве»?

– Вы посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Это не правда? Только я первый все это понял.

– Что будет с «Локо» в этом сезоне?

– Не знаю. Если не будет усиления, все будет печально.

– То есть люди будут продолжать бежать?

– Ну команда распадается, усиления нет. Мне уже не скажу, что все равно. Но жалко команду и коллектив. В целом это точно очень классный коллектив.