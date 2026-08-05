Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»

Экс-капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов вынес вердикт бывшему клубу.
– Когда мы узнаем «всю правду» о «Локомотиве»?
– Вы посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Это не правда? Только я первый все это понял.
– Что будет с «Локо» в этом сезоне?
– Не знаю. Если не будет усиления, все будет печально.
– То есть люди будут продолжать бежать?
– Ну команда распадается, усиления нет. Мне уже не скажу, что все равно. Но жалко команду и коллектив. В целом это точно очень классный коллектив.
- В январе 2026 года Баринов сменил «Локо» на ЦСКА за 2 миллиона евро.
- Во вторник команды встречались в FONBET Кубке России – фанаты железнодорожников оскорбляли полузащитника.
- У «Локомотива» ни одной победы в трех первых матчах нового сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»