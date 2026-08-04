Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера

Главный тренер «Гезтепе» Станимир Стойлов раскрыл, что помешало переходу нападающего Жуана в ЦСКА.

Ожидалось, что армейцы купят его за 15 миллионов евро.

«Я рад, что мы сохранили Жуана в клубе. Это один из лучших нападающих в Турции, и нам приятно, что он продолжит карьеру в нашем клубе.

Успел ли он пройти медосмотр для ЦСКА? Нет, он не вылетал из Турции и провел первую тренировку с «Гезтепе».

Насколько мне известно, сам Жуан и его сторона договорились по условиям, но у ЦСКА не было денег на трансфер игрока. На этом все и закончилось.

В любом случае, я рад, что бразилец остается с нами. Он – лидер нашего клуба!» – сказал Стойлов.