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  • Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера

Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера

Вчера, 17:45
1

Главный тренер «Гезтепе» Станимир Стойлов раскрыл, что помешало переходу нападающего Жуана в ЦСКА.

Ожидалось, что армейцы купят его за 15 миллионов евро.

«Я рад, что мы сохранили Жуана в клубе. Это один из лучших нападающих в Турции, и нам приятно, что он продолжит карьеру в нашем клубе.

Успел ли он пройти медосмотр для ЦСКА? Нет, он не вылетал из Турции и провел первую тренировку с «Гезтепе».

Насколько мне известно, сам Жуан и его сторона договорились по условиям, но у ЦСКА не было денег на трансфер игрока. На этом все и закончилось.

В любом случае, я рад, что бразилец остается с нами. Он – лидер нашего клуба!» – сказал Стойлов.

  • 24-летний Жуан в составе «Гезтепе» забил 19 голов и сделал 10 ассистов в 60 матчах.
  • Год назад турецкий клуб выкупил форварда у «Саутгемптона» за 900 тысяч евро.

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Источник: Sport24
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Гезтепе ЦСКА Жуан Стойлов Станимир
Комментарии (1)
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1785855644
Трепло.Рассказал старый анекдот про "новых бизнесменов", когда они три дня ведут переговоры о покупке вагона металла за 10 млн долларов.Договорились, ударили по рукам и разошлись озабоченными.Один пошёл искать вагон металла, а второй-10 млн долларов.
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