Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера

Главный тренер «Гезтепе» Станимир Стойлов раскрыл, что помешало переходу нападающего Жуана в ЦСКА.
Ожидалось, что армейцы купят его за 15 миллионов евро.
«Я рад, что мы сохранили Жуана в клубе. Это один из лучших нападающих в Турции, и нам приятно, что он продолжит карьеру в нашем клубе.
Успел ли он пройти медосмотр для ЦСКА? Нет, он не вылетал из Турции и провел первую тренировку с «Гезтепе».
Насколько мне известно, сам Жуан и его сторона договорились по условиям, но у ЦСКА не было денег на трансфер игрока. На этом все и закончилось.
В любом случае, я рад, что бразилец остается с нами. Он – лидер нашего клуба!» – сказал Стойлов.
- 24-летний Жуан в составе «Гезтепе» забил 19 голов и сделал 10 ассистов в 60 матчах.
- Год назад турецкий клуб выкупил форварда у «Саутгемптона» за 900 тысяч евро.
Источник: Sport24