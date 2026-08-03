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  • «Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию

«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию

Сегодня, 11:38
12

«Локомотив» пока не получал официального предложения по полузащитнику Алексею Батракова от «Галатасарая», а контакты состоялись только на уровне посредников.

Сам хавбек не горит желанием переходить в турецкий чемпионат и ждeт предложений из Европы. Также интерес к игроку сохраняет «Зенит».

Отступные за Батракова для европейских команд составляют 20 миллионов евро, 16 из которых получит клуб, а 4 – представители полузащитника. При этом в контракте россиянина не прописана выкупная стоимость для клубов из РФ и Турции.

Ранее турецкий журналист Ягыз Сабунджиоглу сообщил, что «Галатасарай» уже 15 дней ведeт переговоры по переходу Батракова и считает хавбека приоритетной целью на летнее трансферное окно. Турецкий клуб оценивает трансфер Батракова в 20 миллионов евро, а «Локомотив» хочет получить за игрока 30 милионов.

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 2 матчах РПЛ отметился 1 ассистом.
  • Всего в 81 игре в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Зенит Батраков Алексей
Комментарии (12)
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Иван Петров 1986
1785748283
Блохастые во всех заинтересованы.
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FFR
1785748636
Скорее всего Турция не хочет Батракова.
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Юбиляр
1785750199
Когда вы уж нажретесь то ???😡
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Томик
1785753087
Не обижайте мальчонку. Ну какая к хренам Турция? Не хотите денег платить - продайте уже бом.жам. Там хоть страдать не будет, да и к жене в Москву поближе. В Эрмитаж, опять же, сходит, на Исакий поднимется(да там на одни ворота можно пол дня смотреть с круглыми глазами), посмотрит на Казанский собор, на здание "Зингер". Вместо того, чтобы для турок по полям бегать. Нашли тоже мне европу. Тьфу!
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Garrincha58
1785754730
Этот зазвездившийся игруля и 15 не стоит
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Айболид
1785760836
"ваньки карповы" в Зенит любой хлам сватать горазды , для потехи свиномассы стараясь . но основная их задача - создание хейта вокруг команды из С-Петербурга . этакие информационные диверсии ,устраиваемые конкурентами Зенита и просто различными заинтересованными господами . Cui prodest ?(с)
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rash1959
1785764967
«Галатасарай» уже 15 дней ведeт переговоры не с теми, надо с мамкой его перетереть. Ему контракт , а ей all inclusive в средней трёшечке.
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Гавроша Девятый
1785767978
Смерть *******, пусть ******* в турцию!
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