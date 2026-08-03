«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию

«Локомотив» пока не получал официального предложения по полузащитнику Алексею Батракова от «Галатасарая», а контакты состоялись только на уровне посредников.

Сам хавбек не горит желанием переходить в турецкий чемпионат и ждeт предложений из Европы. Также интерес к игроку сохраняет «Зенит».

Отступные за Батракова для европейских команд составляют 20 миллионов евро, 16 из которых получит клуб, а 4 – представители полузащитника. При этом в контракте россиянина не прописана выкупная стоимость для клубов из РФ и Турции.

Ранее турецкий журналист Ягыз Сабунджиоглу сообщил, что «Галатасарай» уже 15 дней ведeт переговоры по переходу Батракова и считает хавбека приоритетной целью на летнее трансферное окно. Турецкий клуб оценивает трансфер Батракова в 20 миллионов евро, а «Локомотив» хочет получить за игрока 30 милионов.