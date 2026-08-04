Гурцкая назвал две самые слабые позиции в составе «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о составе московского «Спартака».

«Я считаю, что все команды, которые со «Спартаком» будут садиться очень низко, получат этот результат [поражение]. «Спартак» не любит только, когда против него играют очень агрессивно.

Ребят, я понимаю, что вы влюблены в ситуацию по Денисову и Зобнину, но это не профильные крайние защитники. Это два самых слабых места «Спартака».

Крайние защитники – это по сей день самые слабые места «Спартака». Если ты своей командой не нагрузишь эту ситуацию и будешь редко туда выбегать, то они справятся. Даже не сильные защитники», – заявил Гурцкая.