Гурцкая назвал две самые слабые позиции в составе «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о составе московского «Спартака».
«Я считаю, что все команды, которые со «Спартаком» будут садиться очень низко, получат этот результат [поражение]. «Спартак» не любит только, когда против него играют очень агрессивно.
Ребят, я понимаю, что вы влюблены в ситуацию по Денисову и Зобнину, но это не профильные крайние защитники. Это два самых слабых места «Спартака».
Крайние защитники – это по сей день самые слабые места «Спартака». Если ты своей командой не нагрузишь эту ситуацию и будешь редко туда выбегать, то они справятся. Даже не сильные защитники», – заявил Гурцкая.
- «Спартак» стартовал в сезоне-2026/27 с двух побед.
- Красно-белые обыграли в РПЛ «Родину» (3:0) и «Ахмат» (2:1).
- Следующий соперник – «Оренбург» в FONBET Кубке России (5 августа, 18:30 мск).
Источник: «Это футбол, брат!»