Бубнов объяснил, почему Дзюба не нужен «Спартаку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о целесообразности возвращения Артема Дзюбы в «Спартак».

– А что бы он там делал? В каком качестве?

– В качестве центрфорварда.

– Да, он забьeт! Но что? «Спартак» должен играть на Дзюбу, как в «Акроне», что ли?

Просто есть игроки, через которых строят игру команды. Я имею в виду нападающих. Как правило, это команды невысокого уровня. Классные команды не строят игру через какого-то конкретного нападающего, они не зависят от него.

У них гармоничная игра. Они играют в футбол, а он делает свою работу. В «Спартаке» Дзюба не сможет выполнять тот объeм работы, те требования, которые нужны.

– Какое будущее у Дзюбы как у нападающего? Медиалига?

– Нет. Туда он не пойдeт. Какая Медиалига? Для чего? Может сюда [в студию] прийти. Мы с ним посмеeмся.