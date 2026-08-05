Бубнов объяснил, почему Дзюба не нужен «Спартаку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о целесообразности возвращения Артема Дзюбы в «Спартак».
– А что бы он там делал? В каком качестве?
– В качестве центрфорварда.
– Да, он забьeт! Но что? «Спартак» должен играть на Дзюбу, как в «Акроне», что ли?
Просто есть игроки, через которых строят игру команды. Я имею в виду нападающих. Как правило, это команды невысокого уровня. Классные команды не строят игру через какого-то конкретного нападающего, они не зависят от него.
У них гармоничная игра. Они играют в футбол, а он делает свою работу. В «Спартаке» Дзюба не сможет выполнять тот объeм работы, те требования, которые нужны.
– Какое будущее у Дзюбы как у нападающего? Медиалига?
– Нет. Туда он не пойдeт. Какая Медиалига? Для чего? Может сюда [в студию] прийти. Мы с ним посмеeмся.
- Артем – воспитанник красно-белых.
- Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».