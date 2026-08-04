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  • Титов указал на грубейшую судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Спартак»

Титов указал на грубейшую судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Спартак»

Вчера, 17:18
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов проанализировал работу арбитров в гостевом матче второго тура РПЛ против «Ахмата».

  • Красно-белые выиграли со счетом 2:1.
  • Матч судил Антон Фролов.
  • «Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум спорным эпизодам.

– В матче «Ахмат»«Спартак» было два резонансных эпизода. Первый – с назначением пенальти в ворота «Спартака», когда Максименко катнул мяч, а Ву взял его в руки и поправил во вратарской. Второй – эпизод, когда с Литвинова сняли бутсу, а судья пенальти не поставил. На ваш взгляд, Фролов сделал все правильно, или в этих эпизодах были судейские ошибки?

– Хочу сказать: Саня Максименко, возьми этот мяч и брось рукой Ву. Понятно, что он отдает мяч для ввода в игру. Но есть правила.

Не знаю, доносили их до игроков или нет, но я слушал Милорада Мажича по такому же эпизоду в прошлом сезоне – это стопроцентный пенальти.

Если вратарь вводит мяч на землю, кидает его и отдает ногой своему футболисту, а тот его берет рукой, это пенальти однозначно.

Неважно, катится мяч или не катится. Сегодня такие правила, что это будет преимущество у соперника. Это требования ФИФА. Никаких вопросов.

По эпизоду с Литвиновым. Человек, который сидит на ВАР, может со всех камер этот момент увидеть. У него 30-40 секунд, чтобы этот момент увидеть и дать сигнал главному. Он это не сделал – грубейшая ошибка.

А главный судья, конечно, себе всегда оставляет какое-то время, потому что он этот момент просто мог не увидеть, заняв неправильную позицию. Главный знает: если что – ему подскажут. А ВАР в этот момент промолчал.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Титов Егор
Комментарии (1)
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NewLife
1785858263
Чо то непонятный базар. Титов расскажи, с какого момента без команды судьи мяч считается введенным в игру на траектории своего движения без остановки. Мне надоели все эти беспонтовые высеры всевозможных экспердов и провалившихся судей. Приведите, пожалуйста, полный текст правил на которые вы ссылаетесь и обязательно полный текст определения что и когда считается вводом мяча в игру. Или хотя бы позвоните трумпу и инфантине, чтобы они вам все разъяснили😆
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