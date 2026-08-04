Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал готовящийся трансфер Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

Ожидаемая сумма сделки – 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).

28-летний албанец забил в обоих стартовых турах нового сезона РПЛ.

В прошлом сезоне нападающий отличился 11 голами в 29 матчах.

«Что касается перехода Даку, то при всех факторах риска этот форвард сильнее и Ливая Гарсии, и Угальде. А Ливая он сильнее в тысячу раз.

Что касается факторов риска, то могу говорить об игровой составляющей – будет ли Барко так ему пасовать, как нужно. Потому что отдать можно и под ответную передачу», – сказал Шалимов.