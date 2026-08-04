Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри не перейдет в «Барселону».

Сообщалось, что каталонский клуб готов подписать 30-летнего футболиста, если для этого сложатся подходящие условия.

«Барса» связывалась с представителями Родри, которые заявили, что их клиента интересует лишь продолжение карьеры в «Реале».

По этой же причине ранее испанец не согласился вести переговоры с «ПСЖ» и «Баварией».