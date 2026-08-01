Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ

«Арсенал» рассчитывает подписать Винисиуса Жуниора, если нападающий не продлит контракт с «Реалом».
Переговоры мадридского клуба с 26-летним бразильцем о новом соглашении длятся полтора года, но так и не привели к результату. Действующий контракт Винисиуса истекает в 2027 году.
«Микель Артета его обожает. Если он не продлит контракт, мы будем претендентами», – сообщил The Athletic источник, знакомый с позицией главного тренера «Арсенала».
По данным издания, у Винисиуса Жуниора есть три варианта: продлить соглашение с «Реалом», дождаться лета 2027 года и уйти свободным агентом либо перейти в «Арсенал» уже сейчас.
Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта уже провeл встречи с представителями Винисиуса. Лондонский клуб готов пойти на исключение из зарплатной структуры ради бразильца, а владельцы «канониров» одобрили предполагаемые финансовые параметры сделки.
В «Арсенале» рассчитывают, что коммерческие доходы от прихода Винисиуса – одной из главных маркетинговых звeзд футбола – компенсируют затраты на трансфер и зарплату. Лондонцы также надеются воспользоваться контрактной ситуацией игрока, чтобы договориться о сниженной трансферной стоимости.
Окончательное решение по будущему Винисиуса Жуниора остаeтся за президентом «Реала» Флорентино Пересом, который всегда был главным сторонником нападающего в клубе.
- Винисиус в прошлом сезоне забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 53 матчах.
- Его рыночная стоимость – 140 миллионов евро.
- На ЧМ-2026 нападающий оформил 4+1 в 5 играх.