Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ

«Арсенал» рассчитывает подписать Винисиуса Жуниора, если нападающий не продлит контракт с «Реалом».

Переговоры мадридского клуба с 26-летним бразильцем о новом соглашении длятся полтора года, но так и не привели к результату. Действующий контракт Винисиуса истекает в 2027 году.

«Микель Артета его обожает. Если он не продлит контракт, мы будем претендентами», – сообщил The Athletic источник, знакомый с позицией главного тренера «Арсенала».

По данным издания, у Винисиуса Жуниора есть три варианта: продлить соглашение с «Реалом», дождаться лета 2027 года и уйти свободным агентом либо перейти в «Арсенал» уже сейчас.

Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта уже провeл встречи с представителями Винисиуса. Лондонский клуб готов пойти на исключение из зарплатной структуры ради бразильца, а владельцы «канониров» одобрили предполагаемые финансовые параметры сделки.

В «Арсенале» рассчитывают, что коммерческие доходы от прихода Винисиуса – одной из главных маркетинговых звeзд футбола – компенсируют затраты на трансфер и зарплату. Лондонцы также надеются воспользоваться контрактной ситуацией игрока, чтобы договориться о сниженной трансферной стоимости.

Окончательное решение по будущему Винисиуса Жуниора остаeтся за президентом «Реала» Флорентино Пересом, который всегда был главным сторонником нападающего в клубе.