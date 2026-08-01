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  • Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»

Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»

Вчера, 14:47
3

Появились новые подробности переговоров между «Реалом» и Винисиусом Жуниором о продлении контракта, истекающего в 2027 году.

Мадридцы готовы поднять игроку зарплату с 18 до 20 миллионов евро за сезон.

Главный предмет разногласий между сторонами – размер подписного бонуса.

Представители бразильского вингера ссылаются на пример Килиана Мбаппе, которому выплатили внушительные подъемные при переходе из «ПСЖ».

Винисиусу сейчас предлагают значительно меньше – он считает это несправедливым.

Тем не менее, 26-летний футболист может снизить требования, если это поможет подписанию нового соглашения.

  • Винисиус в прошлом сезоне забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 53 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 140 миллионов евро.
  • На ЧМ-2026 нападающий оформил 4+1 в 5 играх.
  • Сообщалось о возможном трансфере Винисиуса в «Арсенал».

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Источник: The Athletic
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (3)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1785587299
На завод его, мешки разгружать
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Willow
1785593298
Что же мешает: 1. Отсутствие мозга 2. Большие Аппетиты 3. Наличие жадного агента. Ну а серьезно, чтобы много получать, нужно много забивать голов, пахать на поле и за переделами, а не просить у всех жёлтые, падать от малейшего касания и обвинять всех в расизме(В Дани Алвеса на поле кинули банан, он надкусил его и дальше подал угловой как настоящий мужик не обращая внимания на дураков.)
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qawzsexdr
1785593464
Причина всегда одна, деньги.
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