Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»

Появились новые подробности переговоров между «Реалом» и Винисиусом Жуниором о продлении контракта, истекающего в 2027 году.
Мадридцы готовы поднять игроку зарплату с 18 до 20 миллионов евро за сезон.
Главный предмет разногласий между сторонами – размер подписного бонуса.
Представители бразильского вингера ссылаются на пример Килиана Мбаппе, которому выплатили внушительные подъемные при переходе из «ПСЖ».
Винисиусу сейчас предлагают значительно меньше – он считает это несправедливым.
Тем не менее, 26-летний футболист может снизить требования, если это поможет подписанию нового соглашения.
- Винисиус в прошлом сезоне забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 53 матчах.
- Его рыночная стоимость – 140 миллионов евро.
- На ЧМ-2026 нападающий оформил 4+1 в 5 играх.
- Сообщалось о возможном трансфере Винисиуса в «Арсенал».
Источник: The Athletic