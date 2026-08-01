Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»

Появились новые подробности переговоров между «Реалом» и Винисиусом Жуниором о продлении контракта, истекающего в 2027 году.

Мадридцы готовы поднять игроку зарплату с 18 до 20 миллионов евро за сезон.

Главный предмет разногласий между сторонами – размер подписного бонуса.

Представители бразильского вингера ссылаются на пример Килиана Мбаппе, которому выплатили внушительные подъемные при переходе из «ПСЖ».

Винисиусу сейчас предлагают значительно меньше – он считает это несправедливым.

Тем не менее, 26-летний футболист может снизить требования, если это поможет подписанию нового соглашения.