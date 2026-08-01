«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче

Мадридский «Реал» и «Фиорентина» разошлись миром в товарищеском матче – встреча в австрийском Клагенфурте завершилась со счетом 2:2.

«Реал» отлично начал игру и уже к 24-й минуте вел с преимуществом в два мяча. На 12-й минуте счет открыл нападающий Эндрик, а на 24-й минуте форвард Алексис Сирия удвоил перевес мадридцев.

«Фиорентина» ответила голом нападающего Роберто Пикколи на 41-й минуте, а во втором тайме форвард итальянской команды Мойзе Кин на 58-й минуте установил окончательный счет – 2:2.