Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»

Стало известно, сколько «Арсенал» готов платить вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору.

Бразильскому футболисту предлагают контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год.

Клуб АПЛ согласен сделать Винисиусу такой же оклад, как у Килиана Мбаппе в «Реале».

Сообщалось, что «Арсенал» улучшил предложение по его трансферу до 150 миллионов евро.