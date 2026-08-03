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Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»

Вчера, 22:44

Стало известно, сколько «Арсенал» готов платить вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору.

Бразильскому футболисту предлагают контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год.

Клуб АПЛ согласен сделать Винисиусу такой же оклад, как у Килиана Мбаппе в «Реале».

Сообщалось, что «Арсенал» улучшил предложение по его трансферу до 150 миллионов евро.

  • Винисиус в прошлом сезоне забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 53 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 140 миллионов евро.
  • На ЧМ-2026 нападающий оформил 4+1 в 5 играх.
  • Он не может договориться с «Реалом» о продлении контракта, истекающего в 2027 году.

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Источник: El Desmarque
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Арсенал Винисиус
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