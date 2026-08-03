«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу

«Арсенал» готов заплатить больше за вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
Ранее сообщалось о предложении в размере 135+10 миллионов евро.
По информации El Desmarque, теперь лондонский клуб согласен потратить на звездного новичка до 150 миллионов евро.
- Винисиус в прошлом сезоне забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 53 матчах.
- Его рыночная стоимость – 140 миллионов евро.
- На ЧМ-2026 нападающий оформил 4+1 в 5 играх.
- Он не может договориться с «Реалом» о продлении контракта, истекающего в 2027 году.
Источник: El Desmarque