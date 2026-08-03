«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу

«Арсенал» готов заплатить больше за вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось о предложении в размере 135+10 миллионов евро.

По информации El Desmarque, теперь лондонский клуб согласен потратить на звездного новичка до 150 миллионов евро.