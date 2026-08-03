Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн

Переход вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде в «Реал» задерживается из-за конфликта между его нынешними и бывшими агентами.
Компания Maxidel Management, ранее занимавшаяся делами игрока сборной Кот-д’Ивуара, подала заявление в ФИФА Она обвиняет в нарушении контракта агентство Roc Nation, представляющее интересы футболиста и принимающее участие в переговорах с «Мадридом».
Диоманде может получить временную лицензию, пока не будет определена общая сумма сделки. Оба клуба заинтересованы в прозрачности процесса, поскольку выплата комиссионных ненадлежащему агенту может повлечь за собой штрафные санкции.
- Сообщалось, что «Реал» заплатит «РБ Лейпциг» за Диоманде до 135 миллионов евро с учетом бонусов, фиксированная сумма составит 115–120 миллионов.
- 19-летний вингер в прошлом сезоне Диоманде провел за «РБ Лейпциг» 36 матчей, забил 13 голов, сделал 10 ассистов.
- Он должен подписать контракт с «Реалом» до 2031 года.
Источник: As