Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн

Переход вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде в «Реал» задерживается из-за конфликта между его нынешними и бывшими агентами.

Компания Maxidel Management, ранее занимавшаяся делами игрока сборной Кот-д’Ивуара, подала заявление в ФИФА Она обвиняет в нарушении контракта агентство Roc Nation, представляющее интересы футболиста и принимающее участие в переговорах с «Мадридом».

Диоманде может получить временную лицензию, пока не будет определена общая сумма сделки. Оба клуба заинтересованы в прозрачности процесса, поскольку выплата комиссионных ненадлежащему агенту может повлечь за собой штрафные санкции.