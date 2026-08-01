Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов

В пятницу вечером «Реал» и «РБ Лейпциг» окончательно договорились о трансфере Яна Диоманде.
Мадридцы заплатят за универсального вингера более 100 миллионов евро.
С новичком подпишут контракт до 2031 года после прохождения медосмотра на этой неделе.
- «Лейпциг» год назад купил Диоманде у «Леганеса» за 20 млн евро.
- В дебютном сезоне он забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
- На флангового нападающего также претендовали «ПСЖ» и «Ливерпуль».
- Диоманде играл за Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026.
Источник: твиттер Фабрицио Романо