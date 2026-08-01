Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов

В пятницу вечером «Реал» и «РБ Лейпциг» окончательно договорились о трансфере Яна Диоманде.

Мадридцы заплатят за универсального вингера более 100 миллионов евро.

С новичком подпишут контракт до 2031 года после прохождения медосмотра на этой неделе.