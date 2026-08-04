Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent

Британское издание The Independent составило рейтинг главных претендентов на завоевание «Золотого мяча».
Его возглавил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
1. Родри («Манчестер Сити», Испания);
2. Гарри Кейн («Бавария», Англия);
3. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
4. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
5. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);
6. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
8. Джуд Беллингем («Реал», Англия);
9. Майкл Олисе («Бавария», Франция);
10. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).
- Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 26 октября в Лондоне.
- В прошлом году его выиграл Усман Дембеле.
Источник: The Independent