Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин сказал, что Леонид Слуцкий будет интересен различным клубам РФ.

«Конечно, его опыт может быть полезен российскому футболу. Потому что тренеров такого уровня, как Леонид Слуцкий, у нас в чемпионате страны немного.

Турнир только начался, и все тренеры команд должны быть при деле. А когда первенство будет в разгаре, то у кого-то, возможно, не получится добиться нужных результатов. Какие-то изменения ведь всегда происходят по ходу сезона.

Слуцкий – это большая и мощная фигура, он многое знает в футболе. В России немало хороших команд, которые будут ему интересны», – сказал Семин.