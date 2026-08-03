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Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого

Вчера, 22:52
4

Юрий Семин не согласился с мнением Александра Мостового о бывшем главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

– За период работы вне России и последние этапы в «Рубине» многие перестали считать Леонида Викторовича топ-тренером. Он по-прежнему остается сильным специалистом?

– А кто перестал его считать топ-тренером? Это люди, совершенно не знающие футбола и не понимающие потенциал тренера.

Александр Мостовой регулярно критикует Слуцкого.

– Но Александр Мостовой – бывший футболист, а не руководитель.

  • Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
  • Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
  • В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Семин Юрий Мостовой Александр
Комментарии (4)
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k611
1785787034
Да с Мостовым всё понятно, он не исправим. Одну и ту же околесицу несёт...
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Интерес
1785787205
Жертва собственной невостребованности.Возвышает себя в своих глазах попытками унижения более достойных в той профессии,к которой не допущен.
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prtcs
1785788825
Коротко и ясно.
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Просто-333
1785818499
Хорошо Сёмин опустил шута:Мостовой не футбольно-тренерский человек.
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