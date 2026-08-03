Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого

Юрий Семин не согласился с мнением Александра Мостового о бывшем главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.
– За период работы вне России и последние этапы в «Рубине» многие перестали считать Леонида Викторовича топ-тренером. Он по-прежнему остается сильным специалистом?
– А кто перестал его считать топ-тренером? Это люди, совершенно не знающие футбола и не понимающие потенциал тренера.
– Александр Мостовой регулярно критикует Слуцкого.
– Но Александр Мостовой – бывший футболист, а не руководитель.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
- В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.
Источник: Sport24