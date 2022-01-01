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Юрий Семин
Юрий Семин
Россия
11 мая 1947 (79)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Семин назвал виновных в проблемах «Локомотива»
2 ноября
79-летний Семин готов спасти «Локомотив»
2 ноября
18
Семин высказался о возможном увольнении Мусаева из «Краснодара»
1 ноября
Семин прокомментировал новость об отставке Черчесова из «Ахмата»
1 ноября
2
Семин оценил результаты «Локомотива» в этом сезоне
30 октября
Семин оценил 4-е место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира
30 октября
2
Семин назвал своего воспитанника, который заслужил «Золотой мяч» в этом году
25 октября
Семин отреагировал на российские голы на еврокубковой неделе
23 октября
Семин оценил перспективы Хвичи после разрыва крестов
22 октября
1
Семин в глубоком восторге от Сафонова в матче с «Барселоной»
21 октября
79-летний Семин прилетел в Париж: «Никаких беспорядков не вижу»
20 октября
7
Семин указал на ошибку руководства клуба РПЛ
16 октября
Семин объяснил, почему «Динамо» сможет бороться за чемпионство
16 октября
Семин определил главную проблему «Краснодара»
15 октября
Семин одним словом описал игру Сафонова в матче «Манчестер Сити» – «ПСЖ»
15 октября
Семин предположил, как на Батракова повлияет гол «Барселоне»
14 октября
Семин оценил шансы «Спартака» на чемпионство после продления Барко
6 октября
Семин назвал неожиданного фаворита на «Золотой мяч»
6 октября
Семин выбрал сторону в конфликте Роналду с тренером Португалии
4 октября
3
Семин высказался о сохранении «Родиной» с Альбой места в РПЛ
4 октября
Семин прокомментировал выбор лучшего тренера РПЛ в сентябре
2 октября
2
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
2 октября
10
Семин объяснил вызов Соболева в сборную России
18 сентября
Семин сказал, над чем нужно поработать ЦСКА, чтобы бороться за чемпионство
18 сентября
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
18 сентября
Семин оценил шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне
17 сентября
4
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
17 сентября
1
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
16 сентября
2
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
16 сентября
5
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
16 сентября
8
1
2
3
4
5
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
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Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
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