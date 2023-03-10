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Юрий Семин
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
20:38
Матч «Зенит» – «Динамо» могут посетить 45 тысяч человек, несмотря на Fan ID
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
4
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Все новости
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
3
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
3
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
4
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
3
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
4
17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
17:47
Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
«ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов
17:25
Оффтоп
МОК ответил на письмо властей Великобритании с просьбой не допускать россиян на Олимпиаду-2024
2
17:22
Фото
Шарапова впервые появилась на публике после родов – сходила на вечеринку «Оскара»
2
17:15
«ПСЖ» сомневается, что нужно продлевать Месси. Причина – два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд
5
16:59
Фото
«Спартак» обратился к Потаповой, которая вышла в футболке клуба на теннисный матч
2
16:53
Канчельскис объяснил, почему российские судьи – слабейшие в Европе
2
16:43
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
7
16:27
Азмун определился, сыграет ли он против сборной России
16:11
Юран прокомментировал новость об участии России в турнире с азиатскими сборными
1
16:10
Фото
«Выглядишь лучше меня»: Фергюсон встретился со 100-летним фанатом «МЮ»
2
15:57
В «Милане» прокомментировали новость о желании купить Сперцяна у «Краснодара»
3
15:50
Оффтоп
Костомарову потребуется новая ампутация, но есть риск остановки сердца («Известия»)
2
15:40
Стал известен лучший игрок 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Угадаете клуб по городу?
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Какой вы футболист?
3
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
Юрий Семин
Тренер
Имя
Юрий
Отчество
Павлович
Фамилия
Семин
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 мая 1947
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Лига чемпионов 2019/2020
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Суперкубок России 2019
Лига чемпионов 2018/2019
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Суперкубок России 2018
Товарищеские матчи 2018
Лига Европы 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Суперкубок России 2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи 2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Marbella Cup 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Суперкубок 2011
Лига Европы 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Кубок Первого Канала 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Кубок Украины 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Украины 2008
Чемпионат Украины 2008/2009
Кубок Украины 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России. Первый этап 1992
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Ростов
1
0
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
22.09.2021
Чайка
1 : 0
Ростов
11 марта
15:59
«Мне неинтересно». Семин – о словах Смородской про совместную работу
1
10 марта
20:11
Смородская объяснила, почему ей не нравился Семин
14
18:50
Семин отреагировал на признание Хвичи лучшим игроком февраля в Серии А
13:14
Текст
Карьера Сычева в «Марселе»: ради него отказался от киевского «Динамо», кормил Дрогба блинами и слушал «Калинку» от французских фанатов
3
09:45
Агент рассказал, почему клубы боятся назначать Семина главным тренером
4
9 марта
16:57
Семин ответил на критику Семака за его результаты в «Зените»
4
8 марта
14:54
Семин сравнил составы «Зенита» и «Спартака»
12
4 марта
15:11
Семин высказался о матче «Ростов» – «Локомотив»
1
1 марта
00:24
Пейчинович: «Баринов может стать такой же легендой «Локомотива», как Семин»
2
27 февраля
18:49
Семин оценил перспективы «Локомотива» избежать попадания в стыки
16:59
Семин оценил потенциал Пиняева и назвал его главный козырь
15:59
Семин назвал четырех игроков «Зенита», которым нет равных в РПЛ
4
15:33
Семин рассказал, чем ему понравился Дзюба в дебютной игре за «Локомотив»
6
14:56
Семин оценил решение Головина продлить контракт с «Монако»
1
10:45
«Сильнейший за последний год». Семин – о следующем сопернике сборной России
25 февраля
18:13
Чорлука рассказал, за что игроки любят Семина
2
09:47
Семин рассказал, почему Гвардиол не перешел в «Локомотив»
00:32
Чорлука: «Семин хотел купить в «Локомотив» 16-летнего Гвардиола»
1
24 февраля
12:59
Семин предположил, когда Дзюба забьет дебютный гол за «Локомотив»
2
23 февраля
15:46
Семин оценил дебют Дзюбы за «Локомотив» в матче против «Спартака»
14:00
Семин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака» в Кубке России
6
20 февраля
17:48
Семин рассказал, что ждет от матча «Локомотив» – «Спартак»
1
19 февраля
13:50
Семин назвал сильнейшего игрока России
1
09:18
Семин объяснил, почему «Локомотив» не сохранил Кварацхелию в 2019 году
6
18 февраля
14:19
Семин оценил гол Хвичи в ворота «Сассуоло»
2
17 февраля
15:50
Семин назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
3
16 февраля
16:22
Семин рассказал, стоит ли сборной России играть с Ираном
15 февраля
19:28
Семин объяснил, за счет чего «Бавария» победила «ПСЖ»
7
00:32
Семин рассказал, что пожелал Хвиче на день рождения
12 февраля
22:18
Семин назвал главную интригу весенней части РПЛ
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10.03.2023 13:18
Карьера Сычева в «Марселе»: ради него отказался от киевского «Динамо», кормил Дрогба блинами и слушал «Калинку» от французских фанатов
Новый выпуск ретро-сериала «Бомбардира».
04.08.2021 19:39
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
Где найти работу после 60 и даже 70?
01.06.2020 19:22
Семин назвал его «продавцом обоев». Кто такой Лосюк – человек, который ищет для «Локо» иностранных футболистов
И причем тут вообще обои?
21.05.2020 16:55
До возвращения РПЛ – месяц. Какие планы, что за условия, кто уже тренируется
Полный расклад.
12
20.05.2020 23:30
Семин и «Локомотив» шумно расстались, а Бундеслига красиво вернулась. Обсуждаем в новом подкасте
Главное по самым актуальным темам.
3
27.12.2019 12:30
Знаете что: за десять лет русский футбол вообще не изменился
Повторяем прошлое.
21.12.2019 15:25
Перепалка Семина и Губерниева: слова про попугая, претензия за Лигу чемпионов
Все из-за премии тренеру года.
24
12.12.2019 11:55
«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ, начав с 1 очка в 4 матчах. Помните, как то же самое сотворил «Локомотив»?
Никогда не сдавайся.
7
07.12.2019 12:40
О чем теперь думает «Локомотив»
Проблемы не только в результате.
10
19.09.2019 00:03
«Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»
Семин идеально воспользовался ошибками соперника.
29
29.08.2019 15:48
Объясняем все вокруг переговоров «Зенита» и «Локо» по Миранчукам
«Локомотив» не устроила сумма, но «Зенит» вернется зимой.
11
24.08.2019 21:43
Крыховяк – главная звезда «Локо» прямо сейчас. Он много забивает и идеально закрывает центр поля
Но есть проблема: его некем заменить.
6
15.07.2019 22:40
Семин плакал из-за ухода Кварацхелии. Теперь он лишил «Локомотив» победы
Не праздновал.
9
10.07.2019 14:47
Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы
В клубе не все так однозначно.
16
30.05.2019 16:04
Денисов – лучший российский опорник и настоящий боец. В нашем футболе таких единицы
А теперь ещe меньше.
36
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22.10.2019 20:32
Итальянцы забыли про Локомотив перед игрой с Ювентусов в ЛЧ
На пресс-конференцию «Ювентуса» перед матчем с «Локомотивом» вместе с Маурицио Сарри неожиданно пришел Криштиану Роналду. Португалец редко появляется на таких брифингах, поэтому журналисты воспользовались возможностью и спрашивали все подряд.
02.10.2019 18:15
Юрий Семин о матче Локомотив – Атлетико / Лига Чемпионов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин подвeл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).
28.09.2019 21:52
О матче Локомотив – Зенит 28 сентября 2019. Российская Премьер Лига
В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в столице на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счeтом 1:0 в пользу хозяев.
28.09.2019 11:29
Локомотив – Зенит ставка и прогноз на матч 28 сентября 2019. Российская Премьер Лига
Футбол. Российская Премьер Лига 2019/20 11-й тур. Прогноз и ставка на матч Локомотив – Зенит. Начало 28 сентября 2019г в 19:00 мск
22.09.2019 15:17
Оренбург 2-3 Локомотив о матче 22 сентября 2019. Российская Премьер Лига
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счeтом 3:2 в пользу гостей
18.09.2019 19:57
О матче Байер – Локомотив 18 сентября 2019. Лига Чемпионов
Футбол. Лига Чемпионов 2019/20 1-тур. Матч Байер – Локомотив. Начало 18 сентября 2019г в 22:00 мск
02.09.2019 19:00
Краснодар объявил о переходе Фернандеша
«Краснодар» объявил о подписании контракта с Мануэлом Фернандешем. Соглашение с португальским полузащитником заключено до конца сезона.
31.08.2019 14:09
Дмитрий Сычев подписал контракт с Пюником
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев принял решение возобновить профессиональную карьеру. 35-летний футболист подписал контракт с армянским «Пюником».
29.08.2019 21:39
Локомотив Москва / Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
Соперниками Локомотив Москва стали итальянский «Ювентус», испанский «Атлетико» и немецкий «Байер»
29.08.2019 18:03
Перед матчем Спартак – Брага / Жеребьевка Лиги Чемпионов 2019 – 2020
Футбол. Лига Европы 2019/20. Квалификация ответный матч. Спартак Москва – Брага Начало 29 августа 2019г в 20:15 мск.
26.08.2019 18:33
Жоау Мариу из Интера близок к переходу в Локомотив / РПЛ
Португальский полузащитник «Интера» Жоау Мариу в ближайшее время должен стать футболистом «Локомотива»
11.08.2019 21:46
Локомотив Москва хочет подписать контракт с Рибери ?
«Локомотив» хочет подписать контракт с Рибери
06.08.2019 20:11
Локомотив Москва и трансфер Николая Комличенко
Локомотив Москва и трансфер Николая Комличенко
29.07.2019 20:06
Юрий Семин / VAR / ЦСКА – Локомотив
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин поделился мнением о системе видеоассистента арбитра (VAR), которая применялась в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1)
19.07.2019 19:09
Как в фильме ОНО: Локомотив подписал контракт с Гилерме
Как по сценарию фильма «ОНО» Гилерме подписывает новый контракт с московским Локомотивом.
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