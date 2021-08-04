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Юрий Семин
Материалы
Юрий Семин - материалы
Россия
11 мая 1947 (79)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
Где найти работу после 60 и даже 70?
04.08.2021 19:39
Семин назвал его «продавцом обоев». Кто такой Лосюк – человек, который ищет для «Локо» иностранных футболистов
И причем тут вообще обои?
01.06.2020 19:22
Знаете что: за десять лет русский футбол вообще не изменился
Повторяем прошлое.
27.12.2019 12:30
Перепалка Семина и Губерниева: слова про попугая, претензия за Лигу чемпионов
Все из-за премии тренеру года.
21.12.2019 15:25
22
«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ, начав с 1 очка в 4 матчах. Помните, как то же самое сотворил «Локомотив»?
Никогда не сдавайся.
12.12.2019 11:55
7
О чем теперь думает «Локомотив»
Проблемы не только в результате.
07.12.2019 12:40
10
«Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»
Семин идеально воспользовался ошибками соперника.
19.09.2019 00:03
27
Объясняем все вокруг переговоров «Зенита» и «Локо» по Миранчукам
«Локомотив» не устроила сумма, но «Зенит» вернется зимой.
29.08.2019 15:48
11
Крыховяк – главная звезда «Локо» прямо сейчас. Он много забивает и идеально закрывает центр поля
Но есть проблема: его некем заменить.
24.08.2019 21:43
6
Семин плакал из-за ухода Кварацхелии. Теперь он лишил «Локомотив» победы
Не праздновал.
15.07.2019 22:40
9
Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы
В клубе не все так однозначно.
10.07.2019 14:47
16
Денисов – лучший российский опорник и настоящий боец. В нашем футболе таких единицы
А теперь ещe меньше.
30.05.2019 16:04
36
Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»
Он не тренируется и, по слухам, ругался лично с Семиным.
07.05.2019 16:49
39
Кто заменит в сборной Головина и Кузяева
Рассказываем о Дмитрии Баринове.
22.03.2019 20:13
8
«Локо» точно изменится весной – за этим интересно последить
Новый президент, тяжелые задачи для тренера.
07.01.2019 15:14
5
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