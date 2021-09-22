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Юрий Семин
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Юрий Семин - статистика
Россия
11 мая 1947 (79)
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Россия. Премьер-лига 2019/2020
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Лига чемпионов 2018/2019
Россия. Кубок 2018/2019
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Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России. Первый этап 1992
Команда
И
В
П
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Ростов
1
0
1
0
Россия. Кубок, 2 тур
Чайка
1 : 0
22.09.2021
Ростов
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