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    Юрий Семин - статистика

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Павлович
    Фамилия Семин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 11 мая 1947
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ростов 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.09.2021 Чайка 1 : 0 Ростов
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