Мостовой – о Слуцком: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала»

Александр Мостовой подвел итоги китайского этапа тренерской карьеры Леонида Слуцкого.

– Конечно, было ожидаемо, что Слуцкого уволят из «Шанхая». Это не новость.

Про него уже много говорил. Было смешно, когда Слуцкого назначили в «Рубин» и подписали контракт на пять лет, а потом взяли в Китай…

Думал, он подольше продержится, потому что за этим чемпионатом никто не следит и никто не знает, кто как играет. Но даже там поняли, что Слуцкий – нефутбольный человек. Это всегда вскрывается.

В России это вскрылось заранее благодаря нам – футбольным людям. Ушел и ушел. Но такие люди – «способные». Сейчас будет здесь ходить и рассказывать, а потом кто-нибудь опять клюнет.

Такие люди – непотопляемые. А те, кто жизнь футболу отдали и страну прославляли, не нужны. Вот «Крылья Советов» и другие команды второй восьмерки для Слуцкого – пожалуйста.

– Лично вы готовы были бы поехать работать в Китай вместо Слуцкого?

– Вместо него не надо. А если бы были предложения, то на хорошие условия поехал бы в Китай.

Слуцкий работал в одной из топовых команд и ничего не добился. Вот показатель. Футбол простой. Чтобы проверить человека, назначьте его в клуб с 15-го места, и то один раз любая команда выстреливает.

– Вы бы смогли отработать в Китае лучше Слуцкого?

– Давайте так не будем. В чем лучше-то? Что Слуцкий сделал в Китае? Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала, а потом второй была. А там всего три команды, которые на чемпионство претендуют. Эти люди всплывают везде.

Сколько фамилий было… Шпилевский ходил в Нижнем Новгороде рассказывал. Когда в футбол попадают, у них голова кружится. Нам-то что рассказывать.

Я прошел футбольную жизнь от А до Я. Поэтому эти и боятся, когда такие люди, как я, говорят, потом объединяются и что-то пытаются.