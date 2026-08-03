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  • Мостовой – о Слуцком: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала»

Мостовой – о Слуцком: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала»

Сегодня, 16:40
20

Александр Мостовой подвел итоги китайского этапа тренерской карьеры Леонида Слуцкого.

– Конечно, было ожидаемо, что Слуцкого уволят из «Шанхая». Это не новость.

Про него уже много говорил. Было смешно, когда Слуцкого назначили в «Рубин» и подписали контракт на пять лет, а потом взяли в Китай…

Думал, он подольше продержится, потому что за этим чемпионатом никто не следит и никто не знает, кто как играет. Но даже там поняли, что Слуцкий – нефутбольный человек. Это всегда вскрывается.

В России это вскрылось заранее благодаря нам – футбольным людям. Ушел и ушел. Но такие люди – «способные». Сейчас будет здесь ходить и рассказывать, а потом кто-нибудь опять клюнет.

Такие люди – непотопляемые. А те, кто жизнь футболу отдали и страну прославляли, не нужны. Вот «Крылья Советов» и другие команды второй восьмерки для Слуцкого – пожалуйста.

– Лично вы готовы были бы поехать работать в Китай вместо Слуцкого?

– Вместо него не надо. А если бы были предложения, то на хорошие условия поехал бы в Китай.

Слуцкий работал в одной из топовых команд и ничего не добился. Вот показатель. Футбол простой. Чтобы проверить человека, назначьте его в клуб с 15-го места, и то один раз любая команда выстреливает.

– Вы бы смогли отработать в Китае лучше Слуцкого?

– Давайте так не будем. В чем лучше-то? Что Слуцкий сделал в Китае? Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала, а потом второй была. А там всего три команды, которые на чемпионство претендуют. Эти люди всплывают везде.

Сколько фамилий было… Шпилевский ходил в Нижнем Новгороде рассказывал. Когда в футбол попадают, у них голова кружится. Нам-то что рассказывать.

Я прошел футбольную жизнь от А до Я. Поэтому эти и боятся, когда такие люди, как я, говорят, потом объединяются и что-то пытаются.

  • Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
  • Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
  • В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.

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Источник: Sport24
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (20)
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рылы
1785764726
царю в палате забыли вколоть галоперидол. это когда это шеньхуа занимал первые места? последний раз в 2003.
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Snek
1785764855
Насколько мне известно до прихода Слуцкого его команда в топ-3 лет 10-15 вообще не попадала. Это был крепкий середнячок, который поборолся за чемпионство благодаря работе Слуцкого. По-моему Мостовой как раз и есть тот самый нефутбольный человек.
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Alexander.saf
1785765309
Он то хоть 2 раза обосрался, а у тебя запор😃
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Цугундeр
1785765900
) При всей своей любви к стихоплётству.. Ограничусь неуклюжей рифмой. Царь-Тварь.(
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Хулиганин
1785766331
Опять Саню в очереди подвинули. Газпром-медиа возьмите его в очередную дебильную комедию на ТНТ. Царя играть.
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...уефан
1785767031
...отвёл душу Санёк, давно ждал. Дождался...
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1785767068
А чего вы хотели, бывший игрок спартака, будет разговаривать, как болельшики спартака: много пафоса, много петушится и все не по существу.
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Интерес
1785768864
Клуб образован в 1993 году, с 2010 года до Лёни никаких футбольных достижений у команды не было, последнее-бронзовый призёр чемпионата.Шестое место в текущем рейтинге "толстосумов", при Лёне-обладатель Кубка 2023 года,серебряный призёр 2024 года,обладатель Суперкубка Китая 2024, 2025 г, обыгравший дважды чемпиона Шанхай Порт. КТО ВЫ,ГНИДА-САМОЗВАННЫЙ ЦАРЁК???.ПРи этом обгадил вторую половину команд РПЛ, назвав его никчемным тренером , но достойным тренировать их. Тебя, болтун и олух "тренерского цеха" ,и туда никто не рискнёт пригласить.
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swot1205
1785769715
Мостовой, смотрю мастер киздежа и не более. Или потренируй, посмотрим через сколько обосрешься!
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Гавроша Девятый
1785770026
Ньдя!!!
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