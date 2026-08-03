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Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ

Вчера, 19:53
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Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о востребованности Леонида Слуцкого в чемпионате России после ухода с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Леонид Слуцкий будет однозначно востребован в российском футболе. Потому что его работа в Китае – это, по большому счету, не провал.

Мы же знаем, что происходило в клубе. Он дважды выиграл Суперкубок Китая и дважды занимал вторые места в чемпионате страны, все время соперничая с командой «Шанхай Порт».

И то, что с клуба сняли очки, не связано с ним, это руководство ранее осуществляло какие-то мутные дела.

Он растет как тренер, ведь работал и в Нидерландах, и в Англии и добивался успехов у нас в России.

Тренер – это прежде всего опыт. Поэтому, конечно, Слуцкий будет востребован в России, и мне кажется, что он может быть востребован в том же ЦСКА.

При всем уважении к таким клубам, как, например, «Акрон» и «Факел», он туда не пойдет. Потому что Слуцкий обязательно должен работать в командах, которые на что-то претендуют», – сказал Ловчев.

  • Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
  • Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
  • В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Ловчев Евгений
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Пойдёт ли,предложат ли, вот вопрос! Много ненужного и зряшного наговорил за эти годы.
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