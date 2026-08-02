⚡ Слуцкий объявил об уходе из «Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

Российский специалист объявил об уходе на пресс-конференции после матча с «Ляонин Тиерен».

«Шанхай Шэньхуа» уступил в третьей игре подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Китая.

«Сегодня был мой последний матч во главе «Шанхай Шеньхуа», поэтому я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить болельщиков команды, своих игроков, тренерский штаб и всех руководителей клуба. Я надеюсь, что «Шэньхуа» сможет хорошо выступить в предстоящих матчах и пройти дальше в Кубке Китая.

В «Шанхай Шэньхуа» я провел незабываемый период. Я полностью посвящал себя работе, но, поняв, что есть вещи, которые я не в силах изменить, я решил, что пришло время уйти. Искренне желаю команде всего наилучшего в будущем», – сказал Слуцкий.